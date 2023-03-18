Gaziantep ile Kilis yağmur ve doluya teslim

Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere deprem bölgesinde gece başlayan ve şiddeti giderek artan yağmur, yerini doluya bıraktı. Gaziantep’te yağışlar nedeniyle kent bir anda beyaza bürünürken, birçok ev ve iş yerini bu bastı.

Ahmet KAYA

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Meteoroloji’nin şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yaptığı Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan yağmur saat 23.20 sıralarında şiddetli yağmur, ardından da doluya dönüştü.

Gaziantep ve komşu kenti Kilis'e ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, şiddetli gök gürültüsüyle ve şimşekler çaktı. Birçok ana arter ve mahallede yollar göle dönerken, vatandaşlar dolunun zarar vermemesi için araçlarının üstüne battaniyelerle örtmeye çalıştı. Kilis’teki gök gürültüsünün ‘Süper hücre’ denilen meteorolojik hareket olduğu belirtildi.

Yetkililer vatandaşları alt geçitlerden geçmemeleri konusunda uyarıp, alt geçit bulunan bazı caddeleri trafiğe kapattı. Şiddetli yağmur yaklaşık yarım saat sürdü. Çok sayıda araç su altında kalırken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Belediye ekipleri rögarların kapanmasını önlemek ve kapalı mazgalların açılmasını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

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