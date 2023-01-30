Gaziantep’teki 1 milyon 200 bin metrekarelik mera alanı Kalyon Enerji’ye gitti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin son meclis toplantısında alınan kararla, Kürüm ve Çörekli mahallelerindeki toplam 1 milyon 229 bin 600 metrekare mera alanına Kalyon Enerji tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasıyla ilgili imar değişikliği çalışmaları tepkiyle karşılandı. CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, “Yandaşa değil, millete hizmet edin’’ dedi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın GES için yapım kararı verilen Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Kürüm ve Çörekli mahallelerindeki 1 milyon 229 bin 600 metrekare mera alanının imar değişikliği çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kararın alınmasından sonra verdikleri hukuki mücadeleden olumlu sonuç alamayan Kürüm Mahallesi sakinleri, “Köyümüz 150 haneli hepimiz hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Toplam 2 bin 544 metrekare mera alanımız var. Bu alanın 1 milyon 229 bin 600 metrekaresi elimizden alınırsa, hayvanlarımız nasıl otlayacak? Lütfen sesimizi duysunlar ve iki köydeki hayvancılığı bitirecek bu karardan vazgeçilsin” dedi.

‘KALYON GRUBUNA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ’

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son meclis toplantısında Kürüm ve Çörekli mahallelerinde 1 milyon 229 bin 600 metrekare mera alanın CHP'li üyelerin itirazına rağmen GES alanı olarak değiştirildiğini vurgulayarak;

“Bu bölgenin 1/1000'lik imar planı ise Şahinbey Belediyesi tarafından şubat ayı meclis toplantısında karara bağlanacak. Eğer bu değişiklik gerçekleşirse, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 milyon 229 bin 600 metrekare mera alanı Kalyon Grubu'na, yani beşli çetenin bir koluna teslim edilme kararı hayata geçecek” dedi.

‘YANDAŞA DEĞİL MİLLETİMİZE VERİN’

Kalyon Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin geçtiğimiz aylarda ABU DHABİ merkezli bir şirkete satıldığını hatırlatan CHP Gaziantep İl Başkanı Uçar, açıklamasını şöyle sürdürdü: ‘'Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş'nin yüzde 50'sini geçtiğimiz aylarda ABU DHABİ Merkezli bir şirket satın almıştı. Bu da Gaziantep'in merasının dış güçlere verilmesinden başka bir şey değildir. Genel Başkanımızın açılışını yaptığı Denizli Bozkurt Belediyemizin GES projesinde olduğu gibi milletimizin ortak mülkü olan alanlar yandaşlara değil asıl sahibi olan milletimize verilmelidir.”

‘BU RANTA ‘'EVET'' DERSENİZ YARGIYA BAŞVURACAĞIZ’

Son olarak Şahinbey Belediye Başkanı iktidara mensup meclis üyelerine bu imar değişikliğini kabul etmemeli çağrısında bulunan Uçar şunları söyledi: “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoglu ile AKP-MHP'li Meclis üyelerine çağrımızdır; her fırsatta çiftçinin, besicinin yanında olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Eğer iddianızda samimiyseniz bu alanın Kalyon Grubuna peşkeş çekilmesine müsaade etmeyin.

Bir yandan belediye parasıyla çiftçiye yem dağıtıp, diğer yandan meraları yok etmenin mantığını anlamak mümkün mü? Şubat ayında belediye meclisine getirdiğiniz 1/1000 imar planı değişikliği reddedin. Milletimiz de samimiyetinizi görsün. Gaziantep'te Güneş Enerjisi Santrali yapılsın. Ama, bu işi 5'li çetenin Gaziantep şubesine değil, milletimize verelim. Eğer siz de bu peşkeşe evet derseniz bu karara karşı derhal yargı yoluna başvuracağız. Köylünün merasının beşli çeteye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz.''

‘MERA YASASINA AYKIRI UYGULAMA’

Hayvancılığın gelişmesinin en önemli kaynağı olan meraların korunmasını düzenleyen 4342 Sayılı Mera Kanununun 4. Maddesi'nde meraların amacı dışında kullanımı yasaklanırken şu ifadelere yer veriliyor:

“Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir. Kiralama ilkeleri yönetmelikle belirlenir. Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacı ile yapılan veya yapılacak olan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilir.”

İlginizi Çekebilir Kalyon Boğaz'da Cengiz'e komşu oldu, köşkün bahçesine yeni yapı kondurdu

İlginizi Çekebilir Abu Dabili IHC, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini satın aldı