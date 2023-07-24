Gelecek Partisi’nden ‘protokol’ açıklaması

Gelecek Partisince, CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolle ilgili, "Özdağ'ın ortaya attığı iddiaları asla kabul edilemez gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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Gelecek Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın seçimler öncesinde yedi maddelik işbirliği protokolünü kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

“SİYASİ VE AHLAKİ DEĞERİ YOKTUR”

Bu protokolün herhangi bir şekilde yönetime katılımı öngörmediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

*Öte yandan bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur.

*Sayın Özdağ’ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu üç bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli bir protokol konusunda ortaya attığı iddiaları asla kabul edilemez gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu’nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir.

“BİR ANLAM TAŞIMAZ”

Açıklamada, şeffaflık, tutarlılık, siyasi ahlak ve insan onurunun Gelecek Partisinin siyaset anlayışının temelini teşkil eden ilkeler olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

*Her ne surette olursa olsun iktidarda kalmak veya hangi yöntem ve yol arkadaşı ile olursa olsun iktidara gelmek için siyaset yapmayı bu temel ilkelerle bağdaştırmak mümkün değildir.

*Hedef ile yöntem arasında kurulan ilişki siyasi ahlakın özünü teşkil eder. Bu bağlamda, son günlerde ortaya atılan iddiaları ve yapılan tartışmaları son derece üzücü ve demokratik siyasete güveni sarsıcı nitelikte görüyoruz.

*İktidarın halkı inim inim inleten zam ve vergi furyasını örtmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu gündeme takılı kalmak yerel seçimlere dönük psikolojik bir operasyona teslim olmaktan öte bir anlam taşımaz.

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