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Genelkurmay Başkanı belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Yayınlanma: 22:05 - 05 Haziran 2023 Güncellenme:
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Genelkurmay Başkanı belli oldu

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanmasının ardından Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen isim belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

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