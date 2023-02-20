Geri sayım başladı… Umut Yertutan, SÖZCÜ Televizyonu’nda…
İliştirilmiş gazeteciliğe, partilere angaje haberciliğe son… Cumhuriyetimizin başkentine yakışan temsilci, Umut Yertutan, SÖZCÜ Televizyonu’nda.
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3