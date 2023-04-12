Gezi tutuklularını ziyaret eden Çakırözer: Demorasi baharı gelecek

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Marmara Cezaevi ile Bakırköy Cezaevi'nde Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti ve “14 Mayıs’tan sonra bu ülkeye demokrasi alanında da baharı getireceğiz, adaleti, özgürlükleri getireceğiz” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Marmara Cezaevi ile Bakırköy Cezaevi’nde Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti. Çakırözer, “Osman Kavala yaklaşık 2 bin gündür, Çiğdem Mater, Mücella Yapıca, Mine Özerden, Can Atalay, Hakan Altınay, Tayfun Kahraman yaklaşık bir yıldır özgürlüğünden mahrum. Artık bu haksızlık, bu hukuksuzluk ve adaletsizliklerin son bulması gerekiyor. Türkiye artık düşüncesi, ifadesi nedeniyle insanların cezaevine atıldığı bir ülke olmamalı. 14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye demokrasi alanında da baharı getireceğiz, adaleti, özgürlükleri getireceğiz” dedi.

Çakırözer, Gezi Davası kapsamında Marmara Cezaevi'nde 1990 gündür tutuklu iş insanı, hak savunucusu Osman Kavala ile yaklaşık bir yıldır özgürlüğünden mahrum Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Gezi Davası tutuklularının haksız, hukuksuz yere özgürlüklerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Çakırözer, Türkiye'nin düşüncesi, ifadesi nedeniyle insanların zindanlara atıldığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi.

“14 MAYIS'TA ADALET GELECEK!”

Çakırözer, Marmara Cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gezi davası tutuklusu Osman Kavala haksız, hukuksuz yaklaşık 2 bin gündür cezaevinde. Aynı şekilde Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman yaklaşık bir yıldır gezi davası tutukluları olarak özgürlüklerinden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrumlar. Cezaevinde geçirdikleri her gün, hayatlarından koparılan günler. Bu haksızlık, bu hukuksuzluk ve adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Türkiye artık düşüncesi, ifadesi nedeniyle insanların cezaevine atıldığı bir ülke olmamalı. Burada hiçbir belge, somut iddia ve kanıt olmadan haksız, hukuksuz yere insanların zindanda tutulması kabul edilemez. 14 Mayıs'ta Türkiye bu hukuksuzluğa artık dur diyecek. İnanıyorum ki Gezi davası tutuklularına da 14 Mayıs'ta bahar gelecek, adalet gelecek.”

“HAKSIZ, HUKUKSUZ VE ADALETSİZ YERE TUTUKLULAR”

Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i de ziyaret etti.

Gezi Davası tutukluları Yapıcı, Özerden ve Mater'in yaklaşık bir yıldır özgürlüklerinden, sevdiklerinden mahrum bırakıldığını belirten Çakırözer, Bakırköy Cezaevi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından şunları söyledi:

“Gezi davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden yaklaşık bir yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuluyorlar. Haksız, hukuksuz yere, adaletsiz şekilde. Ortada suç yok, delil yok. Ama bu insanlar Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi mimarlar, en iyi sanatçılar, en iyi aydınlar maalesef bir yıllarını burada geçirdiler.

Bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin hakim olduğu bir düzeni getirecek! İnsanlar haksız, hukuksuz, adaletsiz yere, bir belge suç yokken cezaevinde yatmayacak! Cezaevlerindeki düşünce suçlularına, ifadesi, yaşam şekli nedeniyle insanların tutuklu olmasına son vereceğiz.”

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