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Giresun’da göçük altında kalan 3 işçiden 2’si kurtarıldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yayınlanma: 11:14 - 11 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Giresun’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu Şenol Karagöz, Ali Camcı ve Şinasi Özdemir göçük altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Karagöz ve Camcı kurtarıldı. Yaralı işçiler, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

DSİ’nin iş makineleriyle çalışmalarına destek verdiği ekipler, göçük altındaki Şinasi Özdemir’i (48) aramaya devam ediyor. (AA-DHA)

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