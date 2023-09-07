Gri pasaport skandalıyla tanınan AKP’li başkanın eşine istisnai kadro

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar’ın ‘istisnai kadro’ ile memur yapıldığı ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Gri Pasaportla İnsan Kaçacakçılığı skandalıyla tanınan Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar'a istisnai kadrodan Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne sonrasında Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü’nde münhal bulunan 9. Dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak atandığı ortaya çıktı.

VALİLİK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak imzalı resmi yazıda, “Valiliğimiz Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmakta iken, 23.08.2023 tarihli Bakanlık Onayı ile Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü’nde münhal bulunan 9. Dereceli VHKİ kadrosuna naklen atanan Semra ÇINAR, 31. 08. 2023 tarihinde Valiliğimizdeki görevinden ayrılmıştır” denildi.

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar eşinin hülle yoluyla memur yapmasını vicdansızlık olarak belirten CHP Malayta Milletvekili Veli Ağbaba, “Çınar’ın eşinin KPSS'ye girmeden Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne işe yerleştirildiği, Aksaray'a hiç gitmeden mesaide görüldüğü, bir süre sonra memur kadrosunu aldığı, 23.08.2023 tarihli Bakanlık Onayı ile Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünde VHKİ kadrosuna naklen atandığı, 31. 08. 2023 tarihinde Aksaray Valiliğinden ilişiğini keserek Malatya Valiliği’nde göreve başladığı belirtiliyor.” dedi.

“HEM VİCDANSIZLIK HEM DE UTANMAZLIKTIR”

Mesleği ‘Gıda Mühendisi’ olan Çınar'ın sınavsız bir şekilde memur yapılmasını sert sözlerle eleştiren Ağbaba, şöyle konuştu:

-Milyonlarca genç KPSS'ye girip memur olma hayali kurarken, KPSS birincileri mülakatlarda elenirken, ataması yapılmadığı için insanlar intihar ederken, üniversite mezunları TYP kapsamında temizlikçi olmaya bile razıyken AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanının eşini hülle yoluyla memur yapması hem vicdansızlık hem de utanmazlıktır.

-Bunun adı talan düzeni. Bal tutanın parmağını yaladığı düzen. Eşine, dostuna, çocuklarına kamunun tüm kaynaklarının peşkeş çekildiği dönem. Ar damarı çatlamış insanların düzeni. Mehmet Çınar'ın eşi AK Parti Genel Merkezinden habersiz bu işi yapabilir mi?

-Çınar’a kadro veren, belki de hiç yüzünü görmediği halde her ay maaş almasına ses çıkarmayan Aksaray Valisi, yukarıdan emir almadan bu işlemi yapabilir mi?

-Yapılan usulsüzlük AK Parti için sıradan, normal ve doğal olaylardan biri. Nasıl ki tüm dünyaya Malatya ismini kara bir leke olarak duyuran gri pasaport skandalını görmezden geldikleri gibi bu skandalın da üstünü kapatmaya çalışacaklar.

-Her kim ki hak yiyerek, torpille hak etmediği bir yerlere getiriliyorsa haram zıkkım olsun. Yeşilyurt Belediyesi’nin dillere destan skandallarında olduğu gibi bu konunun da peşini bırakmayacağız.

AKP'Lİ BELEDİYE GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

AKP'li Çınar'ın eşi Semra Çınar'ın memur yapılmasıyla ilgili görüştüğümüz Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri telefonlarımıza geri dönüş yapmadı.