GSB personel alımı 2023 başvuru şartları neler, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 400 psikolog, 3 bin 295 büro personeli, 3 bin 259 destek personeli (temizlik), 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ve 879 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere 11 bin 455 personel alımı yapacak. Her branş için başvuru şartları açıklanan GSB personel alımı başvurusu 28 Ağustos-1 Eylül ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görev almak üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek personel alımı 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı ve KPSS P94 puanı esas alınarak yapılacak. GSB personel alımı ile büro personeli, psikolog ve destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere 11 bin 455 kişi istihdam edilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlıktan başvurulara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre de büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos- 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Psikolog pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

2) Büro Personeli pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

– Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

3) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

– Sözleşmeli personel pozisyonları için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan adaylardan; özel güvenlik görevlisi eğitim sertifikası ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.