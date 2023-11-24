Gülcan’ın şüpheli ölümünde gözaltına alınan polis serbest

Mardin Midyat'ta silahla vurulan Gülcan Yeşilmen'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan polis memuru serbest bırakıldı. Polisin 'silahıyla oynayan genç kadının kendisini vurduğu' şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mardin’in Midyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen’in (24) sevgilisi olduğu öne sürülen polis memuru O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ifadesinde Yeşilmen’in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü.

EVDE KARNINDAN VURULMUŞTU

Olay, 22 Kasım’da Midyat ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilmen kurtarılamadı. Yeşilmen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.

POLİS GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülcan’ın birlikte yaşadığı iddia edilen polis memuru O.A.’yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden el çektirilen O.A., mahkemedeki ifadesinde Yeşilmen ile sevgili olduklarını reddetti. O.A., Yeşilmen’in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. (DHA)