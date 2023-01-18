Gültekin Uysal’dan Erdoğan’a 14 Mayıs yanıtı
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesine yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim için 14 Mayıs’ı işaret eden Erdoğan, “Menderes, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletin’ dedi, milletimiz 73 yıl sonra 6’lı masaya aynı gün ‘Yeter’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı…
UYSAL’DAN ERDOĞAN’A “BURADAYIZ” YANITI
DP lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Uysal, “Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef'e karşı #YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!” ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmiş;
Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!!
Yerli ve milli Şef'e karşı#YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!#DemokratParti#14Mayıs
— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 18, 2023