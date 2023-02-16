Gültekin Uysal’dan Erdoğan’a sert sözler

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Erdoğan’ın ‘depremde yıkılan binaların %98’i 1999 öncesi yapıldı’ yalanı bile ‘şimdi siyaset zamanı değil’ propagandası yaparken zihniyetini anlamaya yeter; tek derdi kendi iktidarını 100 binlerce insanın hayatı pahasına sürdürmektir” ifadelerini paylaştı.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, büyük yıkımın yaşandığı depremin ardından “Şimdi siyaset zamanı değil” söylemlerine yanıt verdi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrası yaptığı açıklamaları hatırlattı.

“İFŞA ETMEYELİM İSTİYORLAR”

Uysal, “AKP'liler ısrarla ‘şimdi siyaset zamanı değil' vurgusu yapıyorlar! Aslında istiyorlar ki; depremin en sıcak bu anında imar oyunlarıyla yandaşa rant aktardıklarını, siyasetlerini kirli kaynaklarla finanse ettiklerini, depreme etkin hiçbir hazırlıklarının olmadığını ifşa etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘”Depremde yıkılan binaların %98'i 1999 öncesi yapıldı” sözleriyle ilgili Uysal, “Erdoğan'ın ‘depremde yıkılan binaların %98'i 1999 öncesi yapıldı' yalanı bile ‘şimdi siyaset zamanı değil' propagandası yaparken zihniyetini anlamaya yeter; tek derdi kendi iktidarını 100 binlerce insanın hayatı pahasına sürdürmektir” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98’inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda katettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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