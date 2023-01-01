Güzel bir yıl olsun

2022 Türkiye’de derin yoksulluğun konuşulduğu yıl oldu. Kuyruklar hayatımızın gerçeği, düşük kiralı bir ev bulabilmek ‘şükür’ sebebimiz, günü kurtarmak ‘hedefimiz’ oldu. Umudumuz 2023’te.

Fırat FISTIK

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TÜRKİYE YIL BOYUNCA KUYRUKTAN ÇIKAMADI

Korona önlemleri ve HES kodu nedeniyle 2021 yılında kuyrukta beklemeye alışan Türkiye, 2022'de ekonomik kriz nedeniyle uzun kuyruklara girdi. Vatandaşlar bir miktar indirimli fiyattan faydalanabilmek için Tarım Kredi, Et ve Süt Kurumu, Halk Ekmek, sosyal yardım, hastane, yağ kuyruklarından çıkamadı. Kıyma, benzin, ekmek, yağ, yardım, muayene, promosyon, market ve EYT kuyrukları sohbetlerin ana konusu oldu. Bazı iktidar mensupları, vatandaşların kuyruk çilesini ‘tiyatro' olarak niteledi.

ÇOLUK ÇOCUK HEPİMİZ EKONOMİ KONUŞTUK

2022 yılında Türkiye 7/24 ekonomi konuştu. Enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 1 Ocak 2022'de dolar 13.5, Euro 15.1 lirada seyrederken yılın son günü dolar 18.7 lira, Euro 19.9 liradan işlem gördü. Yetişkin sohbetlerinin bir numaralı konusu olan geçim zorluğu, çocuk sohbetlerine de taşındı. Gıdadan, enerjiye, kiralara, ulaşıma kadar her şeyin fiyatı katlandı. Zam şampiyonları elektrik ve doğalgaz oldu. Bir yılda elektrik yüzde 184, doğalgaz ise yüzde 164 zamlandı, kiralar yüzde 100'ün üzerinde arttı.

İSTİKLAL SALDIRISI YÜREKLERİ DAĞLADI

2022'de Türkiye'yi sarsan olayların başında İstanbul'daki Taksim saldırısı geldi. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 81 kişi ise yaralandı. Saldırının ertesi günü zanlı Ahlam Albashır, Küçükçekmece'de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına çıkarak “YPG/PKK” yaptı dedi. Bir hafta sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekâtı düzenledi. Olayla ilgili Albashır'in de aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

YER ALTINDA FACİA 41 MADENCİ ÖLDÜ

14 Ekim günü Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. 110 işçinin yerin altında olduğu patlama sırasında 41 madenci hayatını kaybetti. Madencilerin öyküleri Türkiye'yi ağlattı. Patlamayla ilgili hazırlanan raporda havalandırma ve ihmal, patlamanın temel nedenlerinden biri olarak gösterildi. TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural ve Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

GEZİ PARKI DAVASI'NDA HAPİS CEZASI YAĞDI

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. 2022'i sona ererken, cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.

ALTILI MASA'NIN ADAYI BU YILA KALDI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu “Altılı Masa” ilk toplantısı ile kamuoyunun önüne çıktı. Salı günü 10'uncu toplantısını yapacak olan masa, siyasetin gündem maddelerinden biri oldu. Hem iktidar partileri, hem kamuoyu “6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” sorusuna cevap aradı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adı konuşuldu. Adayın belirlenmesi bu yıla kaldı.

EKREM İMAMOĞLU KUŞATMA ALTINDA

2022'de en çok konuşulan siyasetçilerden biri iktidar tarafından kuşatma altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi. İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'ye çağırarak miting yapıldı. Ertesi gün de 6'lı Masa'nın liderleri de İBB binasının önünde buluştu. Yıl bitmeden bu kez İçişleri Bakanlığı İBB'de işe alımlarla ilgili ‘terör' soruşturması başlattı.

1 MİLYON 300 BİN KİŞİNİN SINAVI İPTAL

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumundaki soruların Yediiklim Yayınevi'nde yayınlandığı ileri sürüldü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün görevden alındı, 3 Ağustos'ta Yediiklim Yayınevi'de operasyon düzenlendi, aramalar yedi saat sürdü. Operasyondan bir gün sonra 1 milyon 300 bin kişinin girdiği sınavın iptal edildiği duyuruldu. Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy özür diledi.

KONSERLERE İPTAL GÜLŞEN'E HAPİS

Türkiye 2022'de iptal edilen konser ve festivalleri, hakkında dava açılan, tutuklanan sanatçıları konuştu. Valilikler, kaymakamlıklar, AKP'li belediyeler çeşitli bahanelerle 20'ye festival ve konseri yasaklandı. Yasaklar iktidarın, yaşam tarzına müdahalesi olarak görüldü. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklandı, hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Gülşen, önce konutu terk etmemek şartıyla tahliye edildi, ardından ev hapsi cezası da kaldırıldı.

SAĞLIKTA ŞİDDET AZALMADI ARTTI

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artarak devam etti, iş cinayete kadar vardı. Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, görev başındayken hasta yakını tarafından öldürüldü. Bu cinayet,Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu, sağlık meslek örgütleri olayı protesto için 7- 8 Temmuz 2022'de Türkiye çapında iki günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Sağlıkta şiddet yasası TBMM'de kabul edildi ve şiddet uygulayanlara uygulanan cezalarda arttırıma gidildi. Ancak şiddet bitmedi.

6 YAŞINDA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin, altı yaşındayken “imam nikahıyla evlendirildiği” ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesi Türkiye'nin gündemine girdi. İki yıl önce başlayan ve kamuoyundan gizlenen davayı gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel ortaya çıkardı. Dava kamuoyuna yansıdığında tutuksuz yargılanan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İSTEK ŞARKI YÜZÜNDEN MÜZİSYENİ KATLETTİLER

Türkiye günlerce müzisyen cinayetini konuştu. Ankara'da bir mekanda sahne alan müzisyen Onur Şener, istekte bulunulan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştığı müşteriler tarafından boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. İddianamede 3 erkek ve 2 kadının birlikte maktule saldırdığı belirtildi. İddianamede tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp'in yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ve Gözde G. hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.