Hafta sonu uyarısı: İstanbul’a fırtına ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji tarafından Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Tahminlere göre hafta sonu tüm yurtta yağış etkili olacak hava sıcaklıkları hızla düşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

SICAKLIKLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yarın tüm yurtta sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi’nde 16 derece dolaylarında, Ege Bölgesi’nde 18 derece dolaylarında, İç Anadolu Bölgesi’nde 15 derece dolaylarında, Akdeniz Bölgesi’nde ise 20 derecenin üzerinde seyredecek. Pazar günü ise hava sıcaklıkları tüm bölgelerde 6-7 derece düşüş yaşayacak.