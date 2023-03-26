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Haliç Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Haliç Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Haliç Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan Bitiş Tarihi : 6.04.2023

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