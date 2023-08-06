Hastane yolunu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yaptılar
Kocaeli'de asker eğlencesi yapan gençlerin, hastane yolunu trafiğe kapatıp müzik eşliğinde oynamaları tepkilere neden oldu. Yolu kapatan gençler kendilerini uyaranlara hakaret ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesi yapan gençler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne giden yolu ulaşıma kapatarak, açtıkları yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı.
UYARIDA BULUNANLARA HAKARET ETTİLER
O esnada hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarından inerek eğlenen gençleri uyardı.
Kendilerini uyaranlara hakaretler yağdıran gençler diğer sürücülerin de trafiği kapatmaları üzerine araçlarına binerek uzaklaştı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)