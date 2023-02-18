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Hatay Valiliği duyurdu: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın başlıyor

Hatay Valiliği enkaz çalışmalarının Pazar günü (19 Şubat) itibariyle başlanacağı açıklandı. Bina sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek.

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Hatay Valiliği duyurdu: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın başlıyor

Depremin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay’da, yıkılan binalarda 19.02.2023 (Pazar) tarihi itibariyle enkaz kaldırma çalışmasına başlanacak.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ekli listede belirtilen adreslerde bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

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