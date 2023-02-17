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Hatay’da 278’inci saatte mucize: 1 kişi deprem enkazından sağ çıkarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278'inci saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.

Yayınlanma: 18:40 - 17 Şubat 2023 Güncellenme:
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Elektrik Mahallesi’nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi’nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu’na ulaşıldı.

Ekiplerce enkazdan depremin 278’inci saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı. AA

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