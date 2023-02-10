Hatay’da 57 bloklu sitedeki tüm bloklar yıkıldı

Antakya’da bulunan 600 Evler Sitesi, depremin etkisiyle yerle bir oldu. Onlarca aile, binlerce vatandaşın yaşadığı sitenin blokları enkaza dönüştü.

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Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberleriyle sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi.

Depremin en çok yıkımı neden olduğu kentlerden biri de Hatay oldu.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı 600 Evler Sitesi depremin en sarsıcı fotoğraflarının geldiği adreslerden biri oldu.

57 blokta 570 dairenin bulunduğu siteki tüm binalar yıkıldı.

1998 yılında 600 Konut Yapı Kooperatifi tarafından hak sahiplerine teslim edilen sitede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin sebep olduğu büyük yıkımı ortaya koyan sembol fotoğraflara

gündeme gelen 600 Evler sitesindeki 5’er katlı her blokta toplam 10 daire bulunuyordu.

Enkaza dönen 600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle depremin 5’inci gününde mucizeyi arıyor.

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