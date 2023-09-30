Hatay’da çadır yurtları su bastı

Depremin vurduğu Hatay’da üniversite öğrencileri için hazırlanan çadır yurtları su bastı. Öğrenciler o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Can ÇAPAR

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SÖZCÜ’nün bugün “Çocuklar bu çadır yurtlarda kalınca hiç mi vicdanınız üşümeyecek!” başlığıyla duyurduğu haberde, depremin vurduğu Hatay'da üniversite öğrencileri için hazırlanan çadır yurtların fotoğrafları yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Adana, Osmaniye ve Hatay için dün akşam saatlerinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısından sonra bugün öğrencilerin kaldığı çadır yurtları su bastı.

Bir öğrenci, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Öğle saatlerinde etkili olan yağmurda, çadırın kapısının altından su aktığı, basıncın etkisiyle kapının bile açılmadığı, aynı zamanda çadırın zemininden içeri doğru su dolmaya başladığı görüldü.