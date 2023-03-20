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Hatay’da korkutan görüntü! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar trafiğe kapatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunurken bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Yayınlanma: 00:38 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
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Hatay’da korkutan görüntü! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun’da denizden kaynaklı su baskını yaşandı.

Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi’ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. (DHA)

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