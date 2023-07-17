Abone Ol

Hatay’daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Can ÇAPAR
Yayınlanma: 20:36 - 17 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hatay’daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde pazar günü saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, ikinci günde de sürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin yapıldığı yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINDAKİ 2 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Pazar günü gece saatlerinde Hatay’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının çıkışına sebep olan 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Antakya Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Belen İlçe Jandarma Komutanlığı’nın detaylı soruşturması ile gözaltına alınan S.G. ve M.A.G. isimli şahıslardan M.A.G. tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da orman yangınıİlginizi ÇekebilirTekirdağ'da orman yangını

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Hatay İçişleri Bakanı pazar yangın
X Reklam