Hatay’daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde pazar günü saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, ikinci günde de sürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin yapıldığı yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
GÖZALTINDAKİ 2 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANDI
Pazar günü gece saatlerinde Hatay’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının çıkışına sebep olan 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Antakya Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Belen İlçe Jandarma Komutanlığı’nın detaylı soruşturması ile gözaltına alınan S.G. ve M.A.G. isimli şahıslardan M.A.G. tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.