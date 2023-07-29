Hiranur’un doktoru yurt dışına kaçtı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Gümüşel’in altı yaşında evlendirdiği kızının yaşını sahtecilik yaparak büyüttükleri gerekçesiyle 3’ü doktor 7 kişi hakkında dava açıldı. Bir doktorun ifade bile vermeden yurt dışına çıktığı anlaşıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin Kadir İstekli ile 6 yaşında evlendirilmesi olayında, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu' alınmasına yönelik 3'ü doktor 7 kişi hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Raporda imzası bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından M.O.B.'nin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

İMZASINI KABUL ETTİ

Savcılığın 28 sayfadan oluşan iddianamesinde “dahili patalojisi yoktur” şeklinde teşhis ve tespitte bulunan şüpheli doktor M.O.B'nin ifadesine başvurulmak istendiği ancak 15 Haziran 2023 günü saat 06.08'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Bu sebeple şüphelinin ifadesinin alınamadığı aktarıldı. İddianamede, Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında şüphelinin 15 Aralık 2022 tarihli ifadesinde bahse konu evraktaki imza ve kaşenin kendisine ait olduğunu beyan ettiği yer aldı. İddianamede, 5 Aralık 2012'de kemik yaşının tespiti amacıyla hastaneye götürülen H.K.G.'nin 14 yaşında olmasından dolayı bir başka kadının röntgen alanına sokulduğunun altı çizildi. Savcılık, şüpheli doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İLK DURUŞMA 11 EYLÜL'DE

Öte yandan Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında “kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik” suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar dava kapsamında 11 Eylül 2023 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Çevreci kadının Milas'a girişi yurt dışına çıkışı yasaklandı!

Akbelen Ormanı için mücadele eden çevreci Deniz Gümüşel, 26 Temmuz'da gözaltına alındı. Aynı gün akşam saatlerinde ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçundan adliyeye sevk edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşel'i adli kontrol istemiyle Milas Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Gümüşel'in avukatlarından Nihat Arman Atılgan, kendisinin de gözlemci olarak olay yerinde bulunduğunu, müvekkilinin anayasal hakkı olan gösteri hakkını kullandığını, kimseye mukavemette bulunmadığını, ortada bir taşkınlık da yokken gözaltına alındığını söyledi.

İMZA VERECEK

Deniz Gümüşel'e karşı aşırı bir güç kullanımının söz konusu olduğunu dile getirdi. Hakim, Deniz Gümüşel hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle, mevcut delil durumunu dikkate alarak Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, adli kontrole hükmetti. Bu kapsamda her hafta pazartesi günü 08.00-24.00 saatleri arasında bulunduğu yerdeki adli kolluk birimine başvurarak imza vermesine, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, Milas ilçe sınırlarına gidememesine karar verdi.