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Hırsızı boynundaki dövme ele verdi

İstanbul'un Şişli ilçesinde, binaların çatılarından balkonlarına inerek hırsızlık yaptığı belirlenen E.D., polis tarafından yakalandı. Boynunda dövmesi bulunan ve 12 ayrı yerden hırsızlık yapmakla suçlanan şüpheli tutuklandı.

Ali Selim YAMANLI
Yayınlanma: 14:35 - 18 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli’deki 12 ayrı adresten farklı tarihlerde yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlıkların bir şüpheli tarafından yapıldığını tespit etti.

İncelenen görüntülerde hırsızın, binaların içerisine girdikten sonra çatıya çıktığı, teras ve balkon kısmını kullanarak evlere girdiği anlaşıldı.

Evlerden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 2 bin 400 euro, 410 dolar nakit para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen bu kişi, kimliğinin tespit edilmesinin ardından, Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında yakalandı.

Boynundaki dövmesi güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen E.D., ‘evden hırsızlık’ suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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