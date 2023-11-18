Hırvat uyuşturucu karteli Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ile aranan Hırvat uyruklu uluslararası uyuşturucu karteli Nenad Petrak'ın Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hırvat uyruklu uluslararası uyuşturucu kartelinin İstanbul Üsküdar’da yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “İstanbul'da düzenlenen ‘Kartel2 Operasyonu’ ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; kırmızı bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa’ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan ‘Adriatica Operasyonu’ kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, uluslararası uyuşturucu ‘karteli’ Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı” ifadelerini kullandı.

DOKUZ ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Yerlikaya paylaşımında “Aziz milletimiz bilmesini isterim ki; ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız” dedi.

Petrak’a dair bilgi veren İçişleri Bakanı “Güney Amerika'dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL HAREKÂT DESTEKLİ OPERASYON

Yerlikaya, şöyle devam etti:

– Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak’ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve uluslararası zehir taciri yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek.

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