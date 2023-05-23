Hizbullah’ın liderini rehber sayıyorlar

Erdoğan’ın ‘Yerli ve milli’ dediği HÜDA PAR’ın, Hizbullah terör örgütüyle bağı gündemden düşmüyor, vatandaş tepkili, eski fotoğraflar, dosyalar tek tek açıldı.

Özgür CEBE

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Cumhur İttifakı'na katılarak AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR, Meclis'e dört milletvekili gönderdi. İktidar sözcüleri, Cumhuriyet'le kavgalı olan partinin Hizbullah ile bağını reddediyor ancak ilişki apaçık ortada. HÜDA-PAR'ın Hizbullah ilişkisi, partinin Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 15 Mayıs 2016'da gerçekleştirdiği 2. olağan genel kongresinde çekilen fotoğraf karesiyle yine gündeme geldi.

AKP'Yİ TEMSİLEN UYSAL KATILDI

Kongrenin yapıldığı salona, 17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Beykoz'daki villa baskınında öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioğlu ile aynı baskında sağ yakalanan Hizbullah'ın Şura üyesi Edip Gümüş, 5 Eylül 2001'de Adana'nın Pozantı ilçesinde polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen örgütün kasası Sülhaddin Ürük'ün fotoğrafları asılmıştı. Bu kongreye AKP'yi temsilen dönemin milletvekili Burhanettin Uysal da katılmıştı.

165 KİŞİ İÇİN ÖLÜM EMRİ

Hizbullah'ın yeni lideri olarak kabul edilen Edip Gümüş Diyarbakır'da Hizbullah çatı ana davasında 165 kişinin ölüm emrini vermekten yargılanırken uzun tutukluluk sürelerini düzenleyen CMK değişikliği nedeniyle 10 yıl tutuklu kaldığı için 4 Ocak 2011'de tahliye edilmişti. Edip Gümüş ve beraberinde tahliye edilen tetikçiler sırra kadem basarken, Yargıtay haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onamıştı.