Hız yapan şoför, yeğenine dondurma almaya giden Yasemin’i ezerek öldürdü

Bursa'da Yasemin Selova, yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Yusuf Koç kaçarken, Selova'nın yeğenine dondurma almaya gitmek için dışarı çıktığı öğrenildi.

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Olay, 21 Haziran’da saat 21.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Aşırı hızla ilerleyen otomobil, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova’ya çarptı.

33 yaşındaki Selova çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yere düşerken, sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek Yasemin Selova’yı hastaneye kaldırdı, ancak genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Selova’nın yeğenine dondurma almak için markete gittiği öğrenildi.

KİRALIK OTOMOBİLLE KAÇTI

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından plakayı tespit ettiği otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Kaza sonrası kaçan sürücü Yusuf Koç (21), yakınları tarafından polis merkezine teslim edildi. Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yasemin Selova’nın cenaze namazı dün Yıldırım ilçesi Selimzade Camisi’nde kılındı ve ardından Baruthane Mezarlığı’nda toprağa verildi. Selova’nın babasının daha önce vefat ettiği, annesi, ablası ve 6 yaşındaki yeğeniyle birlikte yaşadığı öğrenildi. (DHA)

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