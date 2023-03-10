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Hüda-Par seçim gündemiyle toplanıyor

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel İdare Kurulu, TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yol haritasını belirlemek üzere yarın Diyarbakır'da toplanacak.

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Hüda-Par seçim gündemiyle toplanıyor

Partiden yapılan açıklamada, “Yarın Diyarbakır’da Hüda-Par Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda seçim konusu, görüşmeler ve gelinen nokta masaya yatırılıp değerlendirilecek.” ifadelerine yer verildi.

ADAY ÇIKARMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun daha önce cumhurbaşkanı adaylarının olmayacağı şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, yarın yapılacak toplantıda, bu konuların “enine boyuna” görüşüleceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde, seçim sürecinde nefret üretecek söylem, duruş ve stratejilerden kaçınılması, aklıselimle hareket edilmesi çağrısı yapıldı. (AA)

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