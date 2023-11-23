Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 1 ölü 1 yaralı

Edirne'de hurda malzeme toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Celal Dağlı (61) ile yeğeni Serap Pançin (42) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dağlı hayatını kaybetti

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Celal Dağlı, yeğeni Serap Pançin ile birlikte hurda toplamak için Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak’ta bulunan tek katlı metruk eve girdi. Evin çökmesi sonucu Dağlı ve Pançin enkaz altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, önce enkazdan Pançin’i hafif yaralı olarak kurtardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra da Celal Dağlı bilinci kapalı olarak çıkarıldı. Dayı ve yeğen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Dağlı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



VALİ SEZER İNCELEMEDE BULUNDU

Edirne Valisi Yunus Sezer, olayın ardından bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ekiplerden bilgi alan Sezer, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. (DHA)