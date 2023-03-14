İBB yine AKP-MHP grubunun engeline takıldı

İBB yönetiminin, kur ve enflasyondaki artışlar nedeniyle yatırım ve hizmetlerin aksamaması için ulaşım, yol bakım, alt ve üst yapı yatırımları için talep ettiği toplam 3 milyar 449 milyon liralık iç borçlanma talebi, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile tırpanlanarak 875 milyon TL’ye düşürüldü.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Meclis gündemine, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün hazırladığı iki iç borçlanma teklifi geldi.

Tekliflerde yüksek enflasyonun yarattığı olumsuz etkilere rağmen belediyenin bağlı kuruluş ve iştiraklerini destekleyerek sübvanse ettiği kaydedildi.

Belediyenin gelirlerinin kısıtlı olması, kur ve enflasyondaki beklenmedik artışların neden olduğu yüksek enerji maliyetleri giderlerinin artmasının, birçok sektördeki yatırım ve hizmetleri olumsuz etkilediği vurgulandı.

Belediye yatırım ve hizmetlerinin aksamaması için borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

3.4 MİLYARDAN 875 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

Bu gerekçelerle ulaşım ve sübvansiyonlar için kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon TL iç borçlanma yapılabilmesi için yetki istendi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu, talep edilen iç borçlanma miktarını 375 milyon TL'ye düşürdü.

Aynı gerekçelerle meclisten; yol bakım, alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere 1 milyar 949 milyon TL'lik iç borçlanma yetkisi de istendi.

Komisyon bu teklifin de 500 milyon TL'ye düşürülmesini uygun buldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AKP-MHP grubunun uygun bulduğu miktarda iç borçlanma yapabilmesi için yetki verildi.

Böylece İBB yönetiminin ulaşım, yol bakım, alt ve üst yapı yatırımları için talep ettiği toplam 3 milyar 449 milyon liralık iç borçlanma talebi tırpanlanarak 875 milyon TL'ye düşürülmüş oldu.

“YÜZDE 25'İ KARŞILANDI”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, 1.5 milyarlık ulaşım yatırımlarına gidecek iç borçlanma talebinin sadece yüzde 25'inin karşılanmasına tepki göstererek “Televizyonlarda, basında ‘biz hiçbir şeyi engellemiyoruz' diyorlar. Peki böyle mi engellenmiyor?” diye sordu.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da 2023 bütçesinin yürürlüğe girmesinin üzerinden sadece 70 gün geçtiğini söyleyerek “Bütçede bu yatırım niye öngöremediniz? Yine engelleniyoruz nakaratını söylemeyin diye 2 aylık bütçeye ilave borçlanma yetkisi veriyoruz” dedi.

SULTAN VAHDETTİN TARTIŞMASI

Daha önce de tartışmaya neden olan Pendik Belediyesi'nin 2022 yılının ekim ayında ilçe meclisinde aldığı sokak isimlendirilmesi kararı onay için İBB Meclis gündemine geldi.

Ertuğrul Gazi, Velibaba ve Yayalar Mahalleleri'nde bulunan caddeye “Sultan Abdülhamid Han”, Güllübağlar, Ramazanoğlu ve Yayalar Mahallesi'ndeki caddeye “Sultan Vahdettin” ismi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Karara CHP ve İYİ Parti grubu muhalefet etti.

İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim 2022 günü ilçe belediye meclisinde alınan karar sert tartışmalara neden olmuştu.

“SİNAN ATEŞ'İN ADI VERİLSİN”

Bugünkü oturumda da oylama sonrasında söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz “Pendik'te 2 caddeye Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamit Han adı veriyoruz. Millet İttifakı hayır oyu veriyor. ‘El Hafız, El Seyit, El Mücahit, El Bozkurt’ unvanlarının yakıştırıldığı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takipçileri bugün caddelere Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülnamit Han adı verilmesine ‘hayır' oyu verdi. Bu çelişkiyi ve tutarsızlığı milletiminiz takdirlerine arz ediyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamit Han da kıymetli vazifeler yapmış Osmanlı padişahları. Yeterince isimleri var. Bu dönem siyasete alet etmenin ne anlamı var? 25 yıldır niye koymadınız, bugün mü aklınıza geldi?” diye sordu.

Özkan caddeye Sultan Vahdettin yerine suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in adının verilmesi teklifinde bulundu.

Özkan tekliflerinin oylanmasını istedi. Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Rapor oylandı, aykırı teklif veremezsiniz. Müzakere bitti” diyerek aykırı teklifi oylatmadı.

AKP ve MHP grubundan Özkan'ın teklifi ile ilgili açıklama yapan olmadı.

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