İBB yöneticisinin yargılandığı davada savcı mütalaa açıkladı

İBB yöneticisi Yavuz Saltık’ın ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılandığı davada savcı, sanık Saltık’ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Yavuz Saltık, "Burada İBB’nin Türkiye’de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor." dedi.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, DİAYDER’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan zincir marketlerde kullanılan 150 liralık yardım kartlarının, toplu bir şekilde liste halinde dernek yetkililerine tesliminin sağlandığı, bu kapsamda dernek başkanı ve yetkililerin sanık ile bir kez görüştüklerinin tape kayıtlarından ve sanık beyanlarından anlaşıldığı kaydedildi.

Sanığın yardım kartlarının DİAYDER isimli dernek üzerinden diğer ailelerine tesliminin sağlanmasında ifa ettiği görev kapsamında kastının bulunduğu belirtilen mütalaada, sanığın eyleminin silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunun oluşumuna sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

Savcı ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi

“BENİM NEZDİMDE İBB YARGILANIYOR”

Mütalaaya karşı savunma yapan ve kendi nezdinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yargılandığını söyleyen Saltık, şunları kaydetti:

“Bu şehrin yoksullarına, ezilmişlere yaptığım yardımlardan dolayı yargılanmak benim için şereftir. Biz mazlumun kimliğine mezhebine meşrebine bakmayız. Mazluma kimlik sorulmaz. Sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye, ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım atmayacağım da.

Bu davada ben yargılanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika hamlesine imza atanlar yargılanıyor. Beni buraya getiren zihniyetin siyaset olduğunu biliyorum.

Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Burada ne karar verilirse verilsin içim rahat. Çünkü ben bu şehrin yoksuluna yardım etme dışında hiçbir şey yapmadım.

Şayet yardım ettiğimiz kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız, rahmetli Kadir Topbaş da dahil olmak üzere.

Hiçbir şey dünyanın en güzel duygusu olan yardım etme duygusunu elimizden alamaz. Daha önce de yardım almışlar, üstelik devletin bütçesinden yardım almışlar, market kartı da değil. Benim nezdimde İBB'nin yönetiminin yargılandığını düşünüyorum.”

MAHKEME, KARAR VERMEK ÜZERE ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere müzakere yapmak için salondan ayrıldı. Bir süre sonra mahkeme salonuna geri dönen heyet, dava dosyanın karar verilmek üzere incelenmeye alınmasına karar verdi.

“HAFTAYA KARAR SAĞ SALİM BİR ŞEKİLDE ÇIKACAK”

Duruşma sonrası mahkeme salonu önünde açıklama yapan Yavuz Saltık, “Teşekkür ediyorum, sağ olun geldiğiniz için. Haftaya karar duruşması olacak, buraya kadar zahmet ediyorsunuz geliyorsunuz, teşekkür ediyorum size. İnşallah haftaya karar sağ salim bir şekilde çıkacak. Ben müsaade ederseniz işime döneceğim, bekleyen hizmet var devletin işi aksamasın” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

DİAYDER yönetici ve üyelerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 23 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldığı hatırlatıldı. Davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında, sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına ilişkin tape kayıtlarındaki tespitler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. O dönem İBB Sosyal Hizmelerde görevli Yavuz Saltık’ın sosyal yardımlara ilişkin başvuruların bireysel yapılması gerektiği ve yapılan sosyal inceleme araştırması sonucunda yardımın yapıldığını beyan etmesine rağmen, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ın anlatımından ve yapılan dijital tespitler doğrultusunda liste halinde başvuru yapıldığının anlaşıldığı, bireysel başvurunun olmadığı belirtildi.