İçeri alınmadılar kurşun yağdırdılar! Cinayet anı kamerada

İstnabul Bağcılar'da içeri alınmadıkları eğlence mekanına kurşun yağdıra 4 arkadaş bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı. Mekanın kurşunla anlar ise güvenlik kameralarına takıldı...

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Bağcılar, Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz caddesinde 12 Ekim 2023 tarihinde saat 05.50 sıralarında bir eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.

Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı. Kısa bir süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı.

Olay sırasında eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Bamyacı(35) hayatını kaybetti. Tunç Karagöz ise, hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüphelilerin kapıda bulunanların üzerine ateş açtıkları, ardından da hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler Yunus Emre T., Özgür İ., Mehmet S. ve Eyüp E. önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, eğlence mekanı çalışanlarının kapıda kendilerini dövdükleri, ardından da sopalarla vurarak araçlarına hasar verdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheliler mekan önünde kavga ettiklerini ancak oraya ateş açan kişilerin kendilerinin olmadığını da iddia etti.Poliste sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet S. ile Eyüp E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. (DHA)