İçişleri Bakanlığı’ndan Seçim Tedbirleri Genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 61 maddelik Seçim Tedbirleri Genelgesi gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine “İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler” ve “Diğer Hususlar” konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik “Seçim Tedbirleri Genelgesi” gönderdi.
Genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına istinaden Yüksek Seçim Kurulunun kararının; Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması yönünde olduğu belirtildi.