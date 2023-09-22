İhale yapmayan üniversitede büyük skandal

Sayıştay, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi gereken ve aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek bazı yapım işlerinin, mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiğini belirledi. Üniversiteyi denetleyen Sayıştay denetçileri, üniversitenin 8 ayrı yapım işine doğrudan temin yöntemiyle 540 bin 817 lira ödediğini tespit etti.

Müslüm EVCİ

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Eğitimle ön plan çıkması gereken üniversiteler artık usulsüzlüklerle gündeme geliyor. Sayıştay, üniversitelerin 2022 Yılı Faaliyet Raporları'nı yayınladı. Raporlarda çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Usulsüzlük tespit edilen üniversitelerden birisi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu.

İHALESİZ DOĞRUDAN TEMİN KURNAZLIĞI

Sayıştay denetçileri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yaptıkları incelemede, kamu idaresi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi gereken ve aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek bazı yapım işlerinin, mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

“İHALE KANUNUNUN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI”

Sayıştay raporunda doğrudan temin usulsüzlüğü ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

* Üniversitede, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının doğrudan temin ile yaptığı bakım onarım hizmet alımı işleri ile yapım işleri incelendiğinde aynı tür ve nitelikte yapım işlerinin yaptırıldığı görülmüştür.

* Üniversitenin bulunduğu il dikkate alındığında doğrudan temindeki parasal limit 2022 yılı için 72.752,00 TL'dir. Açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyaçların parçalara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle satın alınması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırıdır.

540 BİN LİRALIK DOĞRUDAN TEMİN YAPILMIŞ

Sayıştay raporunda yayımlanan grafikte üniversitenin doğrudan temin yöntemiyle 8 yapım işine toplamda 540 bin 817 lira ödediği görüldü.

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