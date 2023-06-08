İki arkadaşın sır ölümü

Ordu’da sabah saatlerinde sahilde bulunan bir cesedin ardından denizde arama çalışmasına devam eden polis bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen iki kişinin yakın arkadaş oldukları belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Altınordu ilçesi Şarkiye mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya yakın denizin üstünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler denizdeki cansız bedeni çıkardı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam eden dalgıç polisler bir süre sonra başka bir kişinin daha cesedine ulaştı.

ARKADAŞ ÇIKTILAR

Kimlik tespiti ve ölüm sebeplerinin tespiti için morga kaldırılan cesetlerin Altınordu ilçesi Arpaköy'den 19 ve 20 yaşındaki iki samimi arkadaş olan Sedat Günaydın ile Muhammed Hekimoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken iki arkadaşın ölüm sebeplerinin yapılacak olan otopsinin ardından tespit edileceğini belirtildi.

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