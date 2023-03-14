İki durdurma kararı da AKP’li belediyeyi durduramadı

Ordu’da Melet Irmağı'nın Karadeniz ile buluştuğu noktada AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü balıkçı barınağı için mahkeme iki kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna rağmen belediye denizi doldurmaya ve barınağı yapmaya devam edince vatandaşlar tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü balıkçı barınağının doğal hayata zarar vereceği ve çevre katliamı yaşanacağını ileri süren bölge halkı ile Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) konuya yargıya taşıdı.

Yerel mahkeme, iki kez projenin durdurulmasına karar verdi. Ancak, AKP’li belediye denizi doldurup balıkçı barınağını yapmaya devam etti.

Belediye’nin mahkeme kararlarını hiçe sayarak çalışmaya devam etmesi üzerine, vatandaşlar ve ORÇEV üyeleri bölgede eylem yaparak, Ordu Valiliği’nden mahkeme kararlarını uygulamasını istedi.

“KENDİLERİNİ MAHKEMEDEN ÜSTÜN GÖRÜYORLAR”

Belediye’ye karşı açtıkları bütün davaları kazandıklarını dile getiren ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şöyle konuştu:

*Belediye, mahkeme kararını saymamakla kendini mahkemeden üstünde görüyor. ‘Biz projeyi yaparız sizler de yaptığımız projeyi kabul edin’ mi deniyor?

*Sizin her yaptığınızı kabul etmek gibi bir düşüncemiz yok. Bu nedenle Belediye’nin deniz dolgularına, taş ocaklarına açmış olduğumuz davaları kazanıyoruz.

*Belediye’nin yapmış olduğu yanlış projelere karşı kente sahip çıktığımız için dava açıyoruz.

*Ordu Büyükşehir Belediyesi bu şehir için felaketin ta kendisidir. Mahkeme kararlarının uygulanmamasında sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mi suçu var?

*Bu davaların uygulayıcıları Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Ordu Valiliği'dir. Suç işlemekteler. Ordu Çevre Şehircilik Müdürlüğü davanın sonucunun uygulanmasına dair yazıyı Valiliğe göndermesi gerekiyor.

*O zamana kadar da inşaat yapılıyor, çalışma devam ediyor. Yazı Valiliğe gidiyor, Valilik, mahkeme kararını uygulamıyor, yerine getirmiyor. Valilik, mahkeme kararının uygulanmasını isteseydi bu inşaat durdurulmuş olurdu.

*Suça göz yumanlar, suçu işleyenler kadar suçludur. Herkes üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bizler doğamıza sahip çıkıyoruz. Gün gelir devran döner suçlular bir gün yargılanır.

“MAHKEME KARARLARI HİÇE SAYILIYOR”

Hukuksal süreç hakkında bilgi veren davanın avukatı Haluk Türkmen de, şu ifadeleri kullandı:

*Birinci davada iptal kararı verildi, uygulanmadı. Revize projesi hazırladılar çalışmaya devam ettiler.

*Ona ilişkin yeniden biz dava açtık. Bu aldığımız yürütmeyi durdurma kararı ikinci davaya ilişkin. Yani burası için iki yürütmeyi durdurma kararı var.

*Bunların uygulanmaması, adaletin bu denli hiçe sayılıyor olması, ülke ve bizler için son derece sakıncalıdır. Bugün bunu yapıyorlar yarın öbür gün başka şeyler yapacaklar.

*Hukuku tamamıyla ayaklar altına aldılar. Bu ülkede eğer hukuk uygulanmayacaksa sonumuzun geldiğinin resmidir.

*Bizim çabamız var olan yasalarımızın uygulanmaya sokulması, başka bir şey istemiyoruz. Hiçbir zaman zorbalık göstermedik, hep hukuki yolları denedik ve belediyenin eylemlerine karşı açtığımız her davayı kazandık. Bunca hukuk tanımazlığı kabul edebilirlik mümkün değildir.

Ordu Valiliği’nden mahkeme kararlarının uygulanmasını isteyen vatandaşlar, mahkeme kararını da inşaat alanının girişinde bulunan kapıya astı.

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