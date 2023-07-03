İkizdere’de taş ocağı tamamlandı, keşif yeni yapılıyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağı tamamlandı. Yöre halkının açtığı devam eden davada ise mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyetinin yarın bölgede inceleme yapacağı belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Cengiz İnşaat tarafından ilçenin koruma altındaki İşkencedere Vadisi’nde yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan taş ocağında yarın ikinci kez bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapılacağı belirtildi.

Bölgede inceleme yapan ilk bilirkişi heyetinin raporunu Danıştay'ın kabul etmemesi üzerine ikinci kez yapılacak inceleme öncesinde ise taş ocağında şirketin çalışmaları devam ediyor.

BİLİRKİŞİ ‘DOĞA KATLİAMI VAR’ DERSE NE OLACAK?

4 Temmuz'da yapılacak keşif öncesinde vadiden seslenen bölge halkı ve çevre aktivisti Asuman Fazlıoğlu dava devam ederken sürdürülen taş ocağı faaliyetlerine tepki gösterdi.

Bölgede çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Fazlıoğlu, “Burada yıkım devam ediyor. Bilirkişi, ‘Bu proje yanlış, doğa katliamı' dedi diyelim, peki bu yıkımı ne yapacağız? Bu zararı nasıl telafi edeceğiz? Bunun cevabı yok. Bu işler böyle olmaz. Mahkeme sonucu daha belli değil, projenin yürütmesi durdurulur, mahkeme sonucu beklenir. Bölgenin yağmalanmasının önüne böyle geçilir” dedi.

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