İktidara yakın 75 bin öğretmene zam yapıldı

Türkiye’de 600 bin öğretmen adayı yıllardır atama beklerken... Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK Üyesi Kütük, sınava tabi tutulmayan ücretli öğretmenlerin görev yaptığını söyledi. AKP’nin bu konuda da torpil yaptığını açıkladı...

Saygı ÖZTÜRK

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücret karşılığı derse giren öğretmenlerin ders ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK Üyesi Hasan Kütük, bu durumun, tüm öğretmenlerin ders ücretlerinin artırıldığı biçimde bir algıya neden olduğunu belirtti. Kütük, gerçeğin çok farklı olduğunu, ücretli öğretmenlerin seçiminde de siyasi görüşün öne çıktığını söyledi.

Kütük, ülkemizde 600 binden fazla öğretmen adayı atanmayı beklerken, sadece geçen yıl 75 bin ücretli öğretmen görevlendirildiğini belirtti. Bunların da sınav ya da mülakata tabi tutulmadan iktidar partisine yakın olanlardan seçildiğini savundu. Kamuoyunun bu konuda aydınlatılmasına gerek olduğunu belirten Hasan Kütük, gerçek durumu rakamlarla şöyle açıkladı:

“MADEM İHTİYAÇ YOK NEDEN…”

“Eğitim- öğretim yılı başladığı zaman özellikle kırsalda ve kenar mahallelerde ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını karşılamak için ücretli öğretmenler çalıştırılıyor. 2022- 2023 eğitim-öğretim yılında 75 bin civarında ücretli öğretmen 78 ilde çalıştırıldı. 144 saat derse giren bu öğretmenlerin ders ücreti 70 lira olduğu için alacakları aylık maaş 10 bin 577 liradır. Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamaya göre ücretli öğretmenler 13 bin 100 lira maaş alacak. Olayın gerçeği budur. 600 bin civarında ataması yapılmayan öğretmen varken niçin bunların ataması yapılmıyor? Madem öğretmen ihtiyacı yok neden her yıl ücretli öğretmen görevlendiriliyor? Ayrıca mülakatın bu kadar tartışıldığı bir dönemde, ücretli öğretmen ataması tamamen siyasi iktidara yakın insanların yakınları tarafından hiçbir objektif değerlendirme yapılmadan yandaşlık ölçüsü dikkate alınarak yapılıyor.”