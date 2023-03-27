İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıranlarla ilgili yeni gelişme
İlahiyatçı Cemil Kılıç önceki gün evinin önünde bir grubun sopalı saldırısına uğramıştı. İstanbul Valiliği, olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edildiğini, gözaltına alınan R.B.'nin adliyeden serbest bırakıldığı, bugün yakalanan diğer şüpheliler Y.G. ve E.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
– Gaziosmanpaşa İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde 25.03.2023 Cumartesi günü saat 15.15 sıralarında C.K. isimli şahsın kasten yaralanması olayının aydınlatılması ile ilgili yapılan çalışmalarda;
– Şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir.
– R.B. isimli şahıs 26.03.2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.
Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir.