İlginç kampanya faciaya neden oluyordu! ‘İlk defa böyle bir manzara görüyorum’

Gaziantep’te çeyizlik ürünler satan bir mağazanın yeni yıl için düzenlediği ilginç kampanya faciaya neden oluyordu. Hediye kazanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu, izdiham yaşandı. Bebeğiyle kuyrukta olan bir kadın yürekleri ağza getirdi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep çeyizlik ürünler satan bir mağaza yeni yıl için sürpriz hediyelerin bulunduğu bir kampanya başlattı.

Duyurusunun günler öncesinden gerçekleştirildiği kampanyada hediyelerin yer aldığı kapalı kutuyu vatandaşların anahtarla açması istendi, her vatandaş için bir anahtar şartı konuldu.

İZDİHAM YAŞANDI

Kampanyayı duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi, mağaza önünde yoğunluk oluştu.

Kuyruk uzayınca, kampanya izdihama dönüştü. Etkinliğe kucağındaki bebeğiyle katılan bir kadın yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadı.

“İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARA GÖRÜYORUM”

Görüntüleri SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı'na ulaştıran bir vatandaş, “İlk defa böyle bir manzara görüyorum. Yaklaşık 500 metre kuyruk vardı, izdiham yaşandı. İzdiham olunca mağazayı kapatmak zorunda kaldılar” dedi.

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