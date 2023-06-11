İlk iş Atatürk’ü baş tacı yaptı

Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Fuat Oktay’ın makamında Atatürk ile Erdoğan portreleri birbirinden metrelerce uzaktaydı. Yerine gelen Cevdet Yılmaz iki portreyi yan yana getirdi.

Hakan KAYA

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Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘İşte böyle olun' dedirten bir değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Fuat Oktay'ın makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün porteleri birbirine uzak noktalarda yer almıştı. Çekilen fotoğraflarda da sadece Erdoğan'ın görülmesi tartışma konusu olmuştu. 5 Haziran'da Oktay'dan görevini devralan Yılmaz'ın yaptığı ilk iş Atatürk'ün portesini Erdoğan'ın yanına alması oldu.

ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2019 yılında dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Oktay'ın makam odasında eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta sadece Erdoğan'ın portesinin görülmesine tepki göstermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen cuma Cevdet Yılmaz'ı ziyaretiyle ilişkin paylaştığı fotoğrafta Atatürk portesinin Erdoğan portesiyle yan yana olduğu görüldü.