İlker Zorlu’yla bağlantılı isimlere sanal bahis operasyonu

Sanal bahis sitesi işleten ve İlker Zorlu grubuyla bağlantılı olan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı sanal bahis gelirlerinin yurtdışına çıkarıldığı iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu olmak üzere toplam 5 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda, finans grubu olarak bilinen yapıların sanal bahis gelirlerini oyunculardan topladığı ve yurtdışına çıkardığı belirlendi.

SUÇA İŞTİRAK, İLLEGAL YAPIYA DESTEK

Ayrıca, bazı yasal şirketlerin online ödeme hizmeti sunan altyapılarını suça iştirak ettikleri şekilde kullanarak bu illegal yapılanmaya destek sağladığı tespit edildi.

İstanbul merkezli sanal bahis sitesi işleten ve İlker Zorlu grubuyla bağlantılı olan toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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