İmamoğlu: Her şeyin çok güzel olacağı dönemi birlikte yaşamayı diliyorum

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, yaptıkları çalışmalarla İstanbul’un yıllık 17 milyon olan turist ziyaret sayısını 30 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 26. EMITT İstanbul Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın resmi açılış törenine katıldı.

Büyükçekmece TÜYAP'ta gerçekleştirilen törende, sırasıyla; EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer konuşma yaptı.

“YEREL YÖNETİMLERİN İÇİNDE OLMADIĞI TURİZM EKSİK KALIR”

İstanbul özelinde yaptıkları çalışmalar ve devreye alacakları projelerle ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunan İmamoğlu, turizm sektörünü ortak akılda buluşturmak amacıyla “İstanbul Turizm Platformu”nu kurduklarını hatırlattı.

İstanbul'un yıllık 17 milyon olan turist ziyaret sayısını 30 milyona çıkaracak hamleleri yaptıklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Bu amaçla, uluslararası platformda kentimizin tanıtımına katkıda bulunmayı, çok ama çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı turizmin eksik kalacağı gerçeğinden hareketle, belirlediğimiz hedefler çerçevesinde, her alanda etkin ve yoğun çalışmalar yürütüyoruz.

*Tabii ki bakanlığımız var, tabii ki etkin saha aktörleri ve sivil toplum kuruluşları var, meslek örgütleri var.

*Ama en önemli aktörün ve masanın en önemli paydaşı, bakanlık kadar yerel yönetimlerdir. Dünyada, yerelden güçlenen demokrasilerin turizme daha interaktif daha verimli bir saha oluşturduğunu buradan belirtmek isterim.

*Bu bağlamda hem gelir paylaşımında hem yatırım sorumluluğunda eşdeğer bir sorumluluk alınmasını, merkezi idareyle yerel idarenin eş güdümlü bir biçimde çalışması gerektiğini buradan bütün sektör temsilcilerine de duyurmak isterim.

“ÜLKEMİZ BARIŞLA, HUZURLA ANILDIĞI SÜRECE, DÜNYANIN HER YERİNDEN AKIN AKIN TURİSTİN GELECEĞİ BİR ODAK NOKTASIDIR”

*Bu bir modele dönüşmeli ve dayanışma içerisinde sağlıklı bir alana sahip bir sektörün, Türkiye’mize daha büyük katma değerleri sağlaması şarttır.

*Turizm sektörü, memleketimizin en önde duran vitrinidir. Bizi gösteren, bizi hissettiren, bize anlatan, doğamızı, medeniyetimizi, geçmişimizi ve hatta geleceğe dair insanımızın vizyonunu hissettiren bir sektör olduğunu unutmamamız şart.

*Bu bağlamda, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında, Atatürk’ün ifadesiyle, ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' kavramı, ülkemizin turizmdeki şiarı da olabilir ve olmalıdır. Ülkemiz barışla, huzurla anıldığı sürece dünyanın her yerinden akın akın turistin geleceği bir odak noktasıdır.

“EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY; UZLAŞMA, BARIŞ VE GÜÇLÜ DEMOKRASİ”

“Zor bir bölgedeyiz; doğru. Ama aynı zamanda fırsatlarla dolu bir bölgede olduğumuzu da bunun hakkını vermekle yükümlü olduğumuzu da unutmamalıyız” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

*En çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise, memleketimizin içerisindeki uzlaşma, memleketimizin içerisindeki barış, huzur iklimi, güçlü demokrasi, hak, hukuk, adalet unsurlarının en anlamlı şekliyle işletilmesi.

*Bu tür sektörlere de kalıcı faydalar sağlayacağını hepimizin bilmesi şart. Sizleri çok önemsediğimizi, sizlerin İstanbul ve Türkiye turizmine yaptığınız katkının bizim için çok değerli olduğunu ve bu işi bilen insanların aslında sizler olduğunu, bizlerle birlikte entegre çalışmanın, sizlerin bilgisi ve deneyimiyle kalkınacak bir stratejinin çok faydalı olacağının altı çizilmesi şart.

*Bu vesileyle hem sizlere hem bu değerli organizasyonun hayata geçmesine emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, 2023'ün artık bizlere acı değil; huzur, bolluk, bereket ve kazanç getiren bir yıl olmasını diliyorum.

*Her şeyin çok güzel olacağı dönemi birlikte yaşamayı diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

İMAMOĞLU'NA EMITT'TE BÜYÜK İLGİ

İmamoğlu, konuşmaların ardından, fuar için kurulan il ve ilçe stantlarının bir bölümünü, ziyaretçilerin yoğun ilgisi altında ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek eşliğinde gezdi.

Sektörle ilgili meslek kuruluşlarını da ziyaret eden İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketleri stantlarında da incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun EMITT turu, vatandaşların yoğun ilgisi altında sona erdi.

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