İmamoğlu iş dünyasına seslendi: Sakın ha kafanızı kuma sokmayın

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “İşsizliği, yoksulluğu dayanılmaz hale getirdiler. Buradan özellikle iş dünyasına seslenmek istiyorum. Bakınız; sakın ha kafanızı kuma sokmayın. Ey iş dünyası; pazartesi günü itibariyle bu iktidar değişmezse çöküş olur. Bu çöküşün bedelleri ağır olur. Dolayısıyla, ekonomiyi yokuşa süren, kötü yöneten bunlar, bir an önce gitmeli" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da başladığı turunu, Küçükçekmece'de devam ettirdi.

Halkalı Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla ve esnafla buluşup, sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile Zeynebiye Camii şantiyesinde bir araya geldi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin eşlik ettiği İmamoğlu'nun ilçedeki son durağı, Fevzi Çakmak Meydanı'ndaki halk buluşması oldu.

İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlara şu konuşmayı yaptı:

“YOKSULLUĞU DAYANILMAZ HALE GETİRDİLER”

*Mesela ekonomiyi bitirdiler. İşsizliği, yoksulluğu dayanılmaz hale getirdiler. Buradan özellikle iş dünyasına seslenmek istiyorum. Bakınız; sakın ha kafanızı kuma sokmayın. Ey iş dünyası; pazartesi günü itibariyle bu iktidar değişmezse çöküş olur.

*Bu çöküşün bedelleri ağır olur. Dolayısıyla, ekonomiyi yokuşa süren, kötü yöneten bunlar, bir an önce gitmeli. Ve liyakatli, ahlaklı, iyi yetişmiş insanlar Türkiye’yi yönetmeli. Ekonomiyi düze çıkartmalı. Bu zihniyetten hep birlikte kurtulmalıyız.

*Ekonomisini batıran ülke, dışarı bağlı, yabancıya mahkum ülke demektir. Onun için biz, sizden yetki istiyoruz. (‘Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' tezahüratları üzerine.) Bu toprakların ahlakına uymayan, bu toprakların davranış biçimine uymayan, bu cennet vatanın güzel insanlarının yaşam biçimine aykırı olan hiçbir anlayış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde barınamaz. Bundan emin olun.

“İŞTE ALLAH KONUŞTURUR SENİ VE YALANIN, İFTİRAN ORTAYA ÇIKAR”

*Bakın sevgili hemşehrilerim; ne dedi? ‘Ama montaj, ama şu, ama bu' dedi değil mi? Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı itirafı. Bu iftirayı yapmanın tek anlamı var. ‘Seçimi kazanmak için her şeyi yaparım' anlamı var bunda. Her şeyi yaparlar. Ama biz ne yapıyoruz? Allah’a sığınıyoruz.

*İşte Allah, konuşturur seni ve yalanın ortaya çıkar, iftiran ortaya çıkar. Mitinglerde o gösterdiği filmin montaj olduğunu söyledi. Ne bekleriz? Çık bir özür dile, öyle değil mi? Özür de dilemek yok. Çık de ki; ‘Kardeşim, yanlış yaptık.' Af dile. Öyle bir şey yok. Çünkü seçimi kazanmak için her yol mubah bunlara.

*Ama biz, bu işi ve bu tür davranışları sona erdireceğiz. Kalkıyor bir tane danışmanı, tweet atıyor. Neymiş efendim, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu, -atıyorum- Mardin’de azmış, Van’da azmış, niye oradan yüzde 60-65 oy almış' diyerek PKK’lı göndermesi yapıyor. Bu ayıbın, bu terbiyesizliğin daniskası.

*Ama en baştaki montajı, iftirayı normal bulursa, aşağıdakiler de ona uyar. Bütün bu davranışları, hep birlikte pazar günü çöpe atalım. Gelin, millete Saray'dan kibirle bakanlardan, bu güzel vatanı bir avuç insana peşkeş çekenlerden hep birlikte kurtulalım. 28 Mayıs’ta kim kazanacak? Millet kazanacak. Kim kazanacak? Türkiye kazanacak. Kim kazanacak? 86 milyon insanımızın birliği, beraberliği ve kardeşliği kazanacak.

“BİZ, İYİLİĞİN KAZANMASINA TALİBİZ”

*Biz, iyiliğin kazanmasına talibiz. Kötülüğün gitmesine de hep birlikte kararlıyız. Bunu anlatın. Kalan üç gün boyunca, her saatini, her vaktini bu sürece ayırıp; tatlı dille, güler yüzle deyin ki, ‘Eko Başkan'ın size selamı var' deyin. ‘Sevgili Ekrem Başkanımızın selamı var' deyin. ‘Ekrem Abimizin selamı var' deyin.

*Ne derseniz deyin. Bakın bunlar, sürece iyi niyetli bakmıyorlar. Bunlar, İstanbul’u talan etmeye niyeti var. Bunlar, bu seçim döneminde bir kelime bile ‘Kanal İstanbul' diyemediler. Niye? Çünkü, Kanal İstanbul’un millet istemiyor. Oy kaybettirir. Edemiyorlar.

*Sizden korkuyorlar. Onun için demiyorlar. Sizi aldatmak istiyorlar. İstanbul’u kollamak için arkadaşlarınızı ikna edin, İstanbul’u korumak için arkadaşlarınızı ikna edin. Ne diyorlar? Diyorlar ki, ‘Ekrem İmamoğlu’nun dosyası büyüdü. Biz, 28 Mayıs’tan sonra Ekrem İmamoğlu’nun dosyasıyla ilgileneceğiz' diyorlar.

*Ben de onlara diyorum ki, ‘Yahu kardeşim, hala akıllanmadınız. Ekrem İmamoğlu milletin evladı. Millet, Ekrem'i size yedirmez, yedirmez. Bunu anlamıyorlar. Ama siz, bütün bunlara, bütün bu sözlere, yapılanlara ve bizim yapacaklarımızı bu ülkenin, bu şehrin, insanlarımızın güzel bir geleceğe kavuşmasına kararlı bir ekip olduğumuzu anlatmaya ve bu 3 günü dolu dolu geçirerek çalışmaya, hep birlikte Küçükçekmece olarak hazır mıyız?

“MEMLEKETE ADALET GELECEK”

*(Kalabalıktan bir gencin, ‘Sinan Ateş'in hesabını soracak mısınız?' diye bağırması üzerine.) Herhalde soracağız. Soracağız tabii. Sinan Ateş’in hesabını sormaz olur muyuz? Tabii ki soracağız. Memlekete adalet gelecek, adalet. Sevgili arkadaşlarım, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza, Küçükçekmece’den bir ses verelim ve onun gücü artsın. Bu yapılan kötülüklere karşı dayanma gücü artsın.

*Ve ondan sonra ben, diğer toplantıma doğru yola çıkayım. Sizi çok seviyorum. Allah hepinizi korusun. Bütün herkesin geleceği çok güzel olsun. Hazır mıyız Küçükçekmece? Evet. Ankara’ya sesimiz gidecek.

*Çocuklar siz de bağırın. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Vallahi oluyor be. Oluyor değil mi? Harikasınız. Allah’ın izniyle yirmi sekiz Mayıs’ta ülkemize bahar gelecek.

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