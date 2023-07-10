AKP-MHP ‘5 yıl daha’ dedi, İmamoğlu veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilen Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin önceki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan tahsisinin 5 yıl daha uzatılması kararını veto etti.

Özlem GÜVEMLİ

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2017 yılında İBB Meclisi'nde alınan karar ile Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak tahsis edilen Beyoğlu'ndaki İBB'ye ait Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin dolan tahsis süresinin uzatılması teklifi, meclisin haziran ayı oturumlarında gündeme gelmişti. AKP-MHP grubunun önergesi ile 28 Haziran 2023'te dolan tahsisin 5 yıl daha uzatılması teklifine CHP-İYİ Parti grubu karşı çıkmıştı.

“İBB MALLARININ VAKIFLARA, BAKANLIKLARA TAHSİSİNE KARŞIYIZ”

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı “4 yıldır bu tarz önergelerle karşılaşıyoruz. Yangından mal kaçırır gibi içeriği belli olmadan, konuşulmadan yapılan bir teklif. Baskın bir önerge ile geldikleri için ‘hayır' diyeceğiz. Baskın yöntemlerle İBB mallarının vakıflara, bakanlıklara tahsisine karşıyız” diye tepki göstermişti. Ancak AKP-MHP grubunun oyları ile tahsis süresi uzatılmıştı.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının gündeminde tahsis kararının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiği görüldü. Gündem maddeleri arasında “Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinin Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünce kullanılmak üzere 5 yıldan az olmamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesi hakkındaki 14.06.2023 tarih ve 527 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesine ilişkin Başkanlık Makamı teklifi” yer aldı. İBB Meclisi'nin önümüzdeki oturumlarında, tahsis kararının tekrar görüşülmesi bekleniyor.

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