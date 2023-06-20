İmamoğlu: Fikrim net, başka ortamlarda da söyledim

CHP'de "değişim" kelimesini en çok dile getiren isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama...

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul’da Söğütlüçeşme-Yenidoğan metro hattının tanıtım toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

14 Mayıs seçimlerine ve CHP’deki değişim polemiklerine değinen İmamoğlu şunları söyledi:

-Bundan sonra elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak bunu çok detayı var. Çok konuşulan içeriği var. Bu içeriğimizi konuşuyoruz ; bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Değişim şarttır.

EKSİKLERİ TEKRARLAYARAK, KAZANAMAYIZ

– Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Devletimizin, milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda bir özeleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz; bu konuda fikrim nettir. Yani bunu sizin kameralarınızın önünde de, başka ortamlarda da söyledim.

KENDİ HATALARIMIZ VAR

– Geçmişte de söylediğim şeyler var. Aynen işte bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili yani ihale edip işe başlayamadan iki buçuk üç ettikleri süreçleri söylediğim gibi bizim de kendi hatalarımız var.

ASLA HAKARET ETMEDİM

– Ben, parti kurumsallığına aykırı, hem de parti içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir.

PAYLAŞMAKTAN GERİ DURMAYIZ

– Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir ve bunu da en doğru zamanda en doğru üslup, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmayız.

– Bunun zamanını ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım tabii ki çok geç olmadan, doğru zamanda olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.

BAHÇELİ’YE DE YANIT VERDİ

Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüştür. Aynı durum Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Tekirdağ, Aydın, Hatay için de geçerlidir” açıklamasına da yanıt verdi.

İmamoğlu, “2019 seçimlerinde İstanbul’u kaybeden, yenilen demokrasi tokadının bunalımı seçimi kaybedenlerde sürüyor” dedi.

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