İmamoğlu’ndan dikkat çeken seçim mesaj: Bunu herkes bilsin

CHP’ye yönelik “değişim” çağrısıyla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken bir seçim mesajı verdi. İmamoğlu, "Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), bu yıl çiftçilere vereceği yaklaşık 10 milyon kışlık sebze fidesinin dağıtımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın da katıldığı Çatalca'da düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir seçim mesajı geldi.

İmamoğlu “Aslında siz fırsat verdiğinizde İstanbul’un da tarımla ne kadar değerli işler yapabileceğini, İstanbul’un bu ürettiği sahalardan evine, mutfağına daha ucuz gıda temininin var olacağını, yine aynı şekilde İstanbullunun moralini arttıracak şekilde gıda güvenliği açısından da hem güvenli hem lezzetli gıdayla buluşabileceğini biz insanlarımıza ispat ettik” dedi.

“HER ŞEYİ BEN BİLİRİM DEMİYORUZ”

Çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

-Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan işleri başlatmaya ve insanlarımızın ihmal edilen ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Biz niçin bunları başarıyoruz biliyor musunuz? Tek farkımız var. ‘Her şeyi ben bilirim' demiyoruz. Bilen insanlarla çalışıyoruz.

-Köylüyü dinliyoruz. Çiftçiyi dinliyoruz. Bu kürsüler. vatandaşın derdini dile getirme kürsüleridir. Vatandaşa hak bildirme kürsüleri değildir. Onun için; bizim eksiğimiz olacak. Bazen unuttuklarımız olacak.

-Bunu çekinmeden en güçlü şekilde toplumun ve belli kesimlerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çıkacak bu kürsüden dile getirecek.

-Biz de vatandaşa hizmet etmekle sorumlu olan yöneticiler olarak onların saygıyla karşılayacağız. Ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda elimizde hangi imkanlar var ise onlara sunacağız.

“İSTANBUL SEÇİMLERİNİ KAZANACAĞIZ”

İmamoğlu şu mesajı verdi:

-İyi niyet temelli, bu ahlak temelli, bu şeffaflığı, bu katılımcılığı biz yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptıkça da; eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir, bazı yanlışlar yapmış olabiliriz. Ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz.

-Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın; biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz.

-Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

-Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız.

-İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze, vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız.

-Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin.

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