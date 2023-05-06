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İmamoğlu’ndan Erdoğan’a sert sözler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki mitingte Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bunlar, kötülüğü o kadar büyüttüler ki artık miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapma ucuzluğuna başladılar. Bunlar ‘oy için her şeyi yaparız’ ahlakını sahip bir avuç insan. Biz sana benzemeyiz eyy benzersiz kötülüklerin sahibi" dedi.

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