İmamoğlu’ndan kurultay öncesi dikkat çeken görüşme
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bir fotoğraf karesi paylaşarak yarınki kurultay öncesi CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na saatler kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaptı.
CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile bir yemekte çekilen fotoğrafına yer veren İmamoğlu, “Kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim” açıklamasında bulundu.