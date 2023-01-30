İmza kampanyası başlatan emekliler: İnsanca yaşamak hakkımız, alacağız

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, emekli maaşının asgari ücretin üzerine çıkarılması talebiyle düzenledikleri eylemde, “İnsanca yaşamak hakkımız, alacağız. En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde en az 10 bin TL olmalı” dedi. Üyeler emeklilerin taleplerinin karşılanması için imza kampanyası başlattı.

Kemal ATLAN

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Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammı protesto eden Eskişehir'deki emekliler, yaptığı basın açıklaması ile emekli maaşlarının en az 10 bin lira olmasını talep etti.

“AÇLIK SINIRI 10 BİN LİRAYA DAYANDI”

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, Eskişehir Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir AVM önünde yaptıkları eylemle maaşları protesto etti. Eyleme katılan emekliler, ‘İnsanca yaşamak hakkımız, alacağız' yazılı pankart açtı.

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Temsilcisi Nalan Karagöz yaptığı açıklamada, “Sarayın AKP iktidarının Ocak ayı başından itibaren geçerli olmak üzere açıkladığı emekli maaşları gün be gün erimeye devam ediyor. Ocak ayında yoksulluk sınırı 27 bin liraya ve açlık siniri ise 10 bin liraya dayandı. EYT’lileri de eklersek ülkemizdeki emekli sayısı 16 milyonu aşıyor. Bunların yüzde 80'nin aylık maaşları asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalıyor. 8 bin 506 lira olan asgari ücrette açlık sınırının altında kaldı” dedi.

“BİZİ YOKLUĞA, YOKSULLUĞA VE SEFALETE MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR”

Emekli vekillerin aylıklarının 39 bin liradan 51 bin 790 liraya çıkarılmasına da tepki gösteren Tüm Emekliler Sendika Temsilcisi Karagöz şunları söyledi:

“Vekil, aslının kat kat üstünde maaş alıyor. Adaletli gelir dağılımı bunun neresinde. Ülkemiz dışında dünyanın hiçbir ülkesinde milletvekilliğinden emekli olmak yok. Emekliler insanca yaşanacak aylık maaş almadıkları sürece ülkemizde adaletli bir gelir dağılımı sağlanamaz.

En düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır ki, ancak o zaman adaletli gelir dağılımı sağlanmış olur. Uluslararası ILO sözleşmesi gereği emeklilerin de Toplu Sözleşmeli Sendika hakları var.

Bu hakkımız yasal güvence altına alınmalıdır. Sarayın AKP iktidarı yüzde 30'luk maaş artışlarıyla biz emeklileri yokluğa yoksulluğa ve sefalete mahkum etmek istiyor. Sefalete teslim olmayacağız. Dilenci değil, emekliyiz. İnsanca yaşamak biz emeklilerin de hakkıdır.”

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLMALI”

Enflasyonun yüzde 180'lerin üzerinde seyrettiğini ve temel gıda, zorunlu ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının her gün yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Tüm Emekliler Sendika Temsilcisi Karagöz, “En düşük emekli aylığı hemen 10 bin liraya çıkarılmalıdır. Tüm emekliler birleşerek mücadelemizi yükselterek hakkımız olanları mutlaka bir gün alacağız. Emekliler birleşip, örgütlenirsek hiçbir siyasi iktidar haklarımız karşısında sessiz kalamaz. Ülkemizde özellikle de son zamanlarda yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak emeklilerin alım gücü çok büyük oranda düşmüştür. Tüm ihtiyaç maddelerini bile almakta zorlanır hale geldik. 2023 bütçesi de taleplerimizi karşılamamıştır. Aksine, durumumuzu daha da kötü hale getirecek biçimde kabul edilmiştir. Artık bu durum bizler için taşınamaz hale geldi” şeklinde konuştu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Tüm Emekliler Sendikası, emeklilerin acil olarak taleplerinin karşılanması için, TBMM’den; maaşlarına insanca yaşanacak bir şekilde ek zam yapılması, sağlık ve ilaç ihtiyaçlarının katkı payı kesilmeden karşılanması, yılda dört kez en az asgari ücret tutarında ek ödeme yapılması, emeklilerin sendikal haklarının yasal güvence altına alınması, intibak yasasının derhal çıkarılması, evde bakım hizmetlerinin yasal güvence altını alınarak düzenlenmesi, EYT’lilerin aylık maaşlarının Ocak ayından başlamak üzere sorunlarının çözülerek bir an önce sonuçlandırılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

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